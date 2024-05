Bárbara Bruno e Vanessa Goulartt se unem em nova peça: “O palco é mais forte que a relação familiar”

Em entrevista à CARAS Brasil, Bárbara Bruno e Vanessa Goulart contam detalhes da relação mãe e filha e como está sendo estrear Desinfluencers em data especial

A parceria artística de Bárbara Bruno e a filha Vanessa Goulartt não é recente e promete deixar registrado na história da arte a profunda ligação entre as duas. Neste final de semana, mãe e filha estrearam a peça Desinfluencers, A Comédia Das Celebridades, no Teatro Santa Cruz, em São Paulo, e contaram à CARAS Brasil, detalhes da relação entre a família e os palcos.

Filha e neta dos grandiosos artistasNicete Bruno, falecida em 2020, e Paulo Goulart, falecido em 2014, Bárbara e Vanessa embarcaram na vida artística de maneira natural, em entrevista Bárbara explica que o ofício das artes é latente em sua família: “Nós somos uma trupe de teatro, eu brinco que a gente tem serragem nas veias, né? Nós nascemos numa coxia de teatro, então essa profissão está latente em nós.”

A atriz e diretora também deixa claro que não há a obrigação na escolha de ser artista e que essa questão para todos, sempre foi muito livre: “O grande objetivo da nossa família é, sem dúvida nenhuma, a liberdade. A começar pela liberdade de escolha, então se nós todos fazemos teatro, pode ter certeza de que é por escolha própria.” ressalta.

A atriz Vanessa, contou à CARAS Brasil, como foi o seu processo de escolha de profissão, que teve início quando tinha apenas 9 anos de idade: “Quando eu estreei, a Marilu Alvarez, que era a autora da peça, me convidou sem saber que eu era neta da Nicete, filha da Bárbara (...) Então na verdade eu comecei sendo escolhida mesmo pelo teatro, independente da minha família ser de atores.” relembra.

Sobre a relação entre artista e família, Bárbara conta que as duas sempre souberam separar, porque o palco sempre fala mais alto: “Quando estamos no palco, a gente esquece dessa relação família, sabe? Porque o placo é mais forte, o objetivo final é mais forte.”

Para Vanessa, trabalhar com a mãe é mais prazeroso, principalmente, depois que ela alcançou a maturidade: “A gente se dá muito bem! No trabalho e na vida. Hoje em dia principalmente, com a maturidade (...) A gente tá numa fase que tá uma delícia! Uma cumplicidade total, uma confiança total, uma amizade acima de tudo e isso no trabalho se reflete.”

Orgulhosa, Bárbara tece elogios à filha como profissional: “Ela [Vanessa] é uma atriz expressiva, que estimula muito a direção, então eu gosto de trabalhar com ela muito em função desse estímulo que ela dá à direção enquanto atriz.”

Idealizada por Rodrigo Phavanello, Desinfluencers, A Comédia Das Celebridades, com direção de Bárbara Bruno e Sérgio Tadeu, estreou neste final de semana, como um presente de Dia das Mães. “O fato de estarmos estreando neste final de semana do Dia das Mães, estimula as pessoas a pensarem um pouco nessa relação, aproveitarem mais essa relação e, principalmente, perceberem que não existe nenhuma regra, sabe?” reflete Bárbara.

Para Vanessa, ser dirigida pela mãe, nesta data tão significativa, é ter a responsabilidade de passar uma mensagem: “Tá sendo muito gostoso passar o Dia das mães estreando este espetáculo com a minha mãe me dirigindo e tá sendo realmente um presentão.” E conclui: O que a gente quer passar é esse companheirismo que a gente tem, essa união, esse amor acima de tudo. Que as mamães sintam-se todas abraçadas e representadas com essa nossa relação e com nosso trabalho.”