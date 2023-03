Arthur Aguiar comemora aniversário ao lado de Douglas Silva e Pedro Scooby com churrasco

Arthur Aguiar agradeceu a DG pelo incentivo para realizar comemoração

Arthur Aguiar comemorou mais uma primavera na última sexta-feira, 3 e completou 33 anos. Porém, em vídeo publicado nas redes sociais, o ex-BBB comentou que estava sem ânimo para festejar o aniversário e que pretendia apenas viajar.

Só que tudo mudou depois que ele recebeu uma mensagem de Douglas Silva. O ator, que participou do reality ao lado de Arthur, colocou uma “pilha” para que a data fosse comemorada pelo campeão do BBB22.

A partir disso, o ex de Maíra Cardi decidiu fazer um churrasquinho para celebrar seus 34 anos de vida. "Chegou, esquece tudo, vieram do Rio para cá, de carro", comemorou Arthur sobre a prova de amizade.

Em vídeos anteriores, o ator e cantor já havia citado como as coisas mais importantes da vida ocorrem sem planejamento. E agradeceu aos amigos, em especial Douglas, pela força para a comemoração do aniversário.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Sobre o BBB 23 🎥 (@bbb22_n)

"E aí o churrasco que está acontecendo hoje, aqui na minha casca, para comemorar meu aniversário com mais pessoas, não partiu de mim essa ideia. Há, mais ou menos, três semanas atrás o DG me mandou uma mensagem perguntando o que eu ia fazer no meu aniversário. E eu disse que nada (...) Aí ele disse ‘Eu vou sair do Rio e vou praí, a gente vai estar junto’. Queria agradecer o DG, que foi o cara que incentivou e colocou pilha. Quero agradecer por você ter mandado mensagem e colocado pilha. Por você ter saído do Rio pra vir até aqui e recebendo as pessoas aqui em casa”, disse Arthur.

O trio se conheceu ano passado quando participaram juntos do Big Brother Brasil 22, onde viraram amigos e desde então esse laço só cresceu. Arthur, que foi campeão da edição passada disputou a final com DG e Paulo André.

A comemoração contou com a presença de outros ex-participantes.