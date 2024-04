Armando Babaioff ganha homenagem especial do namorado: 'A gente se encontrou'

Completando mais um ano de vida, o ator Armando Babaioff foi surpreendido com uma linda declaração de amor do namorado

Dia de festa! O ator Armando Babaioff completou 43 anos de idade na última segunda-feira, 1, e ganhou uma declaração para lá de especial do namorado, o tradutor e produtor Victor Novaes. Os dois, que se conhecem desde 2012, estão juntos há mais de quatro anos.

Em celebração a data especial, através das redes sociais, Victor publicou um clique descontraído do artista usando um chapéu rosa e o parabenizou por mais um ano de vida. Com um longo texto emocionante, o companheiro de Armando não poupou elogios ao amado.

"Não sei, pode ser que eu ainda mude de ideia. Geminiano muda de ideia o tempo inteiro, graças a 'Deus'! Mas, à medida que vou ficando mais velho, eu tenho perdido a crença nessa coisa dos milagres divinos, dos santos, dos anjos, dos deuses. Cada dia mais tenho me agarrado às coisas reais, à força da natureza, aos movimentos cíclicos do universo e da vida; que regem esse planeta lindo em que vivemos", iniciou ele na legenda.

"E quando eu olho para esse garoto, de chapéu cor de rosa, eu vejo beleza. Sim, um gatinho! Mas eu vejo beleza lá dentro do seu olhar, na sua força, na sua essência, na sua alma, na sua alegria de viver. Muita gente conhece o Babaioff. Eu conheço o babaioff mas também conheço o Nando, o Nandinho, o Ninim. Com toda sua potência, com toda sua generosidade, com todas suas alegrias, sorrisos… e também com as suas dores, suas tristeza, fragilidades, seus lamentos", continuou o namorado de Armando Babaioff.

Em seguida, Victor Novaes se derreteu ao falar sobre a felicidade em poder viver ao lado de Armando e compartilhar cada momento da vida. "E é aí que, cada vez mais, eu acredito que o nosso encontro nessa vida faz todo o sentido e não foi acaso. É como se o universo tivesse mexido todos os pauzinhos para que a gente pudesse um dia se encontrar, se olhar e se reconhecer um no outro. Como amigos, como parceiros de vida, como amantes, como fortalezas. E é isso! A gente se encontrou!", declarou.

E completou: "Meu amor, que privilégio o meu conviver contigo. Que privilégio a vida nos deu em cruzar o caminho. Com todas as alegrias e dores que possam existir, é muito bom e bonito dividir contigo essa nossa passagem rápida por aqui; por essa dimensão, por esse planeta que ainda tem tanta beleza pra gente vê! Te amo, te admiro e te celebro. E te acho um cowboy lindo de chapéu cor de rosa!".

Nos comentários, diversos amigos e fãs do ator fizeram questão de parabenizá-lo com mensagens carinhosas: "O amor tem dessas coisas. Viva ele, viva você, viva vocês", escreveu um internauta. "Que encontro bonito. As palavras - pura emoção! Parabéns pra ele, parabéns pra vocês", disse outro.

Confira a publicação:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Victor Novaes (@victor_novaes)

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Victor Novaes (@victor_novaes)

Armando Babaioff justifica afastamento da TV

Com alguns remédios para gripe ao lado do computador. Foi assim que o ator Armando Babaioff chegou para a conversa com a CARAS Brasil, às vésperas de iniciar a segunda temporada da peça Tom na Fazenda em São Paulo. Com 42 anos recém-completos, o artista disse sentir a proximidade de seu auge criativo no novo ciclo, e justificou o afastamento da TV e redes sociais. Confira a entrevista completa!