Arlindo Grund celebra aniversário de Isabella Fiorentino: "Que seu dia seja repleto de amor"

Amigos de longa data, Arlindo Grund mandou uma mensagem especial para Isabella Fiorentino em seu aniversário

CARAS Digital Publicado em 01/06/2022, às 13h55

Nesta quarta-feira, 01, Isabella Fiorentino está completando 45 anos, e recebeu uma mensagem especial do amigo, Arlindo Grund (47).

Em seu perfil no Instagram, Arlindo celebrou o aniversário da amiga e compartilhou fotos ao lado de Isabella em diferentes momentos.

Nos cliques, os amigos surgiram sorridentes e esbanjando carisma e felicidade.

Na legenda do post especial, o parceiro do Esquadrão da Moda mandou uma mensagem: "Minha querida, que seu dia seja repleto de amor. Parabéns, Feliz Aniversário do seu parceiro de sempre. E que tal a gente mandar muito amor e carinho", escreveu.

Isabella Fiorentino ganha mensagem especial de Arlindo Grund

Ainda no dia especial, Isabella Fiorentino ganhou uma surpresa da família durante um jantar na Itália. A modelo recebeu os "parabéns" na virada.

Nas redes sociais, Isabella compartilhou os parabéns cantados no primeiro minuto de junho, celebrando amor e felicidade com a chegada da nova idade.