Após ser criticada pela falta de romantismo em sua declaração, Tatá Werneck mostra o presente que deu para Rafa Vitti: ''Quem é a fofa agora?''

Tatá Werneck derrete completamente a web ao mostrar o presente de Dia dos Namorados que deu para Rafa Vitti

CARAS Digital Publicado em 13/06/2022, às 10h37

O último domingo, 12, foi recheado de amor por causa do Dia dos Namorados!

Diversos famosos aproveitaram a data para prestarem homenagens aos seus amados. Como foi o caso de Tatá Werneck (38) e Rafa Vitti (26), que trocaram declarações no Instagram.

Porém, os dois viraram assunto no Twitter após os internautas repararem que o texto do ator era mais romântico do que o da apresentadora.

Ela, então, resolveu dar um fim nas críticas ao mostrar o presente muito lindo que deu para o marido: um livro com a história dele com Clara Maria (2).

A humorista publicou um vídeo no qual gravou algumas das páginas e explicou o motivo de ter escolhido isso.

“Perguntaram que presente dei pro Rafa de Dia dos Namorados”, começou na legenda. “Minhas fãs me deram esse presente e eu achei a ideia tão maravilhosa!”.

“Caca ama livros. E ama rimas. Quando ela fizer 3 anos vou desafiá-la publicamente. Então, escrevi um livro com a história do papai. Chamei a ilustradora Laura Lannes, que fez lindamente, e meu pai amado que correu atrás de gráfica comigo de um dia pro outro”, contou Tatá em seguida.

“Rafa ficou super emocionado. Não filmei. Mas gravei tudo. Quem é a fora agora, p*rra?”, questionou ao final em tom de brincadeira.

Não demorou para que Vitti deixasse um comentário no post, provando que gostou mesmo do que ganhou da esposa: “Presente mais lindo que já recebi. Nunca chorei tanto”, admitiu o artista.

Confira o registro em que Tatá Werneck mostra o presente que deu para Rafa Vitti no Dia dos Namorados: