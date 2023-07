Após revelação inusitada, Tadeu Schmidt ganha bolo de aniversário temático

O apresentador Tadeu Schmidt ganhou um bolo do Super Mário ao completar 49 anos

Tadeu Schmidt ganhou uma festa temática para comemorar seu aniversário. O apresentador do programa Big Brother Brasil, da TV Globo, completou 49 anos de vida nesta terça-feira, 18, e sua familia preparou uma comemoração intimista.

Para comemorar a data especial, o jornalista foi surpreendido com um bolo temático do Super Mário. Em seu perfil no Instagram, o aniversariante mostrou a mesa do jantar decorada com os personagens do jogo, e também a mulher, Ana Cristina, e as filhas, Valentina e Laura, reunidas para brindar o novo ciclo.

"O povo aqui em casa é empolgado ou não? Teve bolo, sim! Agora, é pegar a estrelinha e salvar a Peach!", disse Schmidt na legenda da publicação.

Vale lembrar que em entrevista ao podcast Flow, Tadeu revelou um fetiche inusitado da esposa. O assunto surgiu quando o jornalista foi questionado se tinha costume de jogar videogame. Ele afirmou e ainda revelou que Ana Cristina tem uma fantasia em vê-lo jogar.

"A minha mulher adora o Mario Bros. A gente jogou muito Mario Bros quando as meninas eram pequenas... e a minha mulher ficava excitadíssima quando eu jogava Mario, ela me achava um tesão jogando Mário", contou na ocasião.

Confira a publicação:

Reflexão de aniversário

Mais cedo, Tadeu Schmidt compartilhou um vídeo com uma reflexão sobre o novo ciclo. Em sua mensagem, o apresentador foi bem direto ao assunto, com apenas 49 segundos de fala. "Tô aqui para dizer o seguinte, eu adoro fazer aniversário. Eu não consigo lamentar que estou ficando mais velho", começou.

"Ah, porque tem uma ruguinha a mais, um cabelinho branco a mais, uma dorzinha aqui e outra ali. Isso lá é problema? Aniversário é bom demais! Receber esse monte de mensagens e tanto carinho, tanta gente desejando meu bem. Nossa, isso é maravilhoso! (...) Queria agradecer vocês por tanto carinho e pedir licença porque eu vou aproveitar. Muito obrigado!", finalizou o aniversariante.