Após completar 30 anos, Agatha Moreira dispara: ''Desapeguei de tudo que não me cabe mais''

Agatha Moreira usa as redes sociais para fazer desabafo de aniversário e compartilha fotos belíssimas

CARAS Digital Publicado em 26/01/2022, às 11h33

Agatha Moreira (30) ficou mais velha no último dia 19!

Sempre muito aberta com os internautas, a atriz decidiu falar um pouco sobre a chegada da nova idade na noite da última terça-feira, 25.

Em seu Instagram, ela publicou uma sequência de quatro fotos belíssimas e em preto e branco onde apareceu com seu cabelo raspado.

“Poucos dias antes de concluir minhas 30 voltas em torno do sol, muitas coisas passaram pela minha cabeça (inclusive a máquina 1)”, brincou a gata no começo da legenda. “Vivi dias intensos assistindo o filme da minha vida através das minhas lembranças. Desapeguei de tudo que não me cabe mais”.

“Acolhi todos os meus erros como de praxe, afinal, sem as falhas eu jamais seria a mulher que sou hoje. Tenho muito orgulho do ser humano que me tornei até aqui, e quero evoluir cada dia mais. Hoje me sinto mais forte do que nunca. Sou profundamente grata pela minha vida e pela vida de quem eu amo. E que sorte a minha poder compartilhar essa aventura com uma galera tão legal”, disse ao final.

Não demorou para que Rodrigo Simas (30), que tirou as fotos postadas pela musa, deixasse um comentário: “Também tenho muito orgulho, amor! Te amo”, se declarou.

Veja as fotos que Agatha Moreira compartilhou para celebrar seus 30 anos: