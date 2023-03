Após casar em segredo, Munik Nunes celebra o aniversário do marido: “Te amo!”

Discreta em relação a vida pessoal, a ex-BBB Munik Nunes demonstrou toda sua paixão ao celebrar aniversário do marido

A ex-BBB Munik Nunes, de 26 anos, escreveu uma declaração apaixonada para celebrar o aniversário do esposo, Paulo Simão. O empresário completou mais um ano de vida na última quinta-feira, 09.

Através de uma sequência de imagens, a modelo aparece comemorando a data especial ao lado do maridão em um restaurante de luxo. Os pombinhos se casaram em outubro do ano passado, porém apenas no início deste ano revelaram a notícia.

"Feliz dia B!!! Muitas bençãos e realizações na sua vida, muitaaa saúde! Sou muito feliz em ter você como meu companheiro de vida. Sua vida é muito valiosa pra mim. Conte comigo sempre. Eu te amo Ma", escreveu ela na legenda da publicação compartilhada em sua conta oficial no Instagram.

Nos comentários, os fãs falaram sobre o casal: "Amo", disse Mileide Mihaile. "Eita! O amor envolvido no relacionamento desse belo casal é contagiante", opinou outra. "Casal lindo! Parabéns Paulinho", escreveu uma terceira.

VEJA A PUBLICAÇÃO DE MUNIK NUNES:

CASAMENTO

Munik Nunes casou com Paulo Simão, no fim do ano passado, em uma cerimônia intimista. Alguns meses depois, ela resolveu abrir o álbum de fotos do evento e mostrou cliques inéditos. A ex-BBB surgiu belíssima beijando o noivo na união civil. "Sr e Sra Simão. 03/10/2022", escreveu ela na legenda da publicação.

Os fãs, claro, se derreteram pelos pombinhos ao verem os registros da celebração. "Linda! Você merece tudo de melhor", disse uma internauta. "Felicidades mil, Mu! Que Deus continue abençoando a relação de vocês ", comentou outra. Já uma terceira ressaltou: "Você é uma pessoa de muita luz. Desejo que você tenha um matrimônio de muito amor".