Ao lado das filhas, Lan Lanh celebra o Dia das Mulheres com texto sobre respeito: ''Temos que lutar muito''

Musicisa Lan Lanh celebra o Dia das Mulheres com foto especial na praia com as filhas, Kim e Tiê

Redação Publicado em 08/03/2022, às 12h35

A musicista Lan Lanh (53) deixou a web encantada ao publicar uma linda foto com as filhas, Kim e Tiê, fruto do casamento com a atriz Nanda Costa (35), nesta terça-feira, 8.

A compositora aproveitou o momento para falar sobre o Dia das Mulheres com um recado sobre respeito, força e igualdade de gênero.

Na imagem, as pequenas de 4 meses de idade curtem um banho com a vocalista em meio a uma piscina natural paradisíaca: "Hoje, Dia Internacional da Mulher, e no futuro, eu quero mais qualidade de vida, respeito e igualdade de gênero", disparou ela.

"Já conquistamos alguns direitos, mas ainda temos que lutar muito, pois enfrentamos graves problemas que ainda persistem na nossa sociedade, como a desigualdade de renda e de direitos, a violência, o machismo e o preconceito", escreveu Lan Lanh.

