Ao lado da família, Bárbara Evans comemora aniversário de 32 anos: "Não poderia estar mais feliz"

A modelo Bárbara Evans fez um agradecimento nas redes sociais ao comemorar mais um ano de vida

Dia especial! Bárbara Evans completa 32 anos de vida nesta segunda-feira, 22, e comemorou a data especial ao lado de sua família.

Em seu perfil oficial no Instagram, a modelo compartilhou uma foto agarradinha com o marido, Gustavo Theodoro (31), e com a filha, Ayla (1), e agradeceu pela família que construiu. A loira, vale lembrar, anunciou recentemente que está grávida de gêmeos.

Leia também:Filha de Bárbara Evans rouba a cena em ensaio fotográfico em família: "Perfeição"

"Eu não poderia estar mais feliz, quem me conhece sabe que meu grande sonho era construir minha família. E hoje completando meus 32 aninhos, estou casada com um homem maravilhoso, juntos estamos construindo nossa família, temos nossa bebezuka AYLA, e agora estou grávida de dois meninos", festejou.

Depois, Bárbara falou sobre o fim da reforma de sua casa própria, e também agradeceu as mensagens de carinho que está recebendo em seu aniversário. "E para completar, estamos acabando a nossa casa própria!!! Deus não podia ser mais perfeito comigo. Sou muito abençoada e só tenho que agradecer. Muito obrigada por todas as mensagens, amo muito vocês", finalizou.

Confira a publicação de Bárbara Evans sobre seu aniversário:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Bárbara Evans Clark A.T (@barbaraevans22)

Comentários maldosos

Na última quinta-feira, 18, a modelo Bárbara Evans decidiu abrir uma caixinha de perguntas em suas redes sociais para responder algumas dúvidas sobre sua nova gravidez. Porém, a loira se irritou bastante após receber uma crítica de que sua filha mais velha, Ayla, ficaria de canto com a chegada dos gêmeos que espera com o marido, Gustavo Theodoro.

"Coitadinha da Ayla, tão pequena e já vai ficar no canto", disparou um seguidor da modelo. "No canto? Em que mundo você vive? Então, quando o casal tem outro filho, um fica no canto? Que cabecinha vazia", respondeu a modelo, irritada.

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!