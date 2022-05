Ao completar 28 anos, Paola Antonini dispara: ''Só quero que a vida continue linda como é''

Paola Antonini compartilha registros de sua festa de 28 anos e faz textinho de agradecimento

Na última quinta-feira, 19, Paola Antonini (28) estava em festa (literalmente)!

Completando mais um aninho de idade, a influenciadora digital decidiu juntar pessoas importantes de sua vida e comemorar.

Nesta sexta-feira, 20, ela usou o Instagram para mostrar um pouco de como foi a celebração e agradecer pela vida.

“Ontem completei 28 anos e foi tão especial! Essa virada de ciclo chegou do melhor jeitinho: com pessoas muito importantes pra mim!”, começou na legenda do post.

“E esse foi meu (mini) discurso ontem, [risos]: cada pessoa que passou pela minha vida, ao longo desses 28 anos, foi essencial pra tudo estar como está hoje! Agradeço de verdade por cada momentinho, cada desafio, cada aprendizado! Agradeço a todas as pequenas e grandes escolhas que me fizeram estar exatamente aqui!”, prosseguiu a musa.

“Soprando as velas, ontem, eu não tinha grandes pedidos. Só queria que a vida continuasse linda como é. Que sorte eu tenho! Obrigada, papai do céu!”, agradeceu ao final.

É bom lembrar que a modelo costuma celebrar seu aniversário duas vezes por ano: no dia em que nasceu e no dia em que sofreu o acidente de carro em que perdeu sua perna.

