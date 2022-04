Aniversário de Roberto Carlos: relembre a carreira de sucesso do Rei

No aniversário de Roberto Carlos, a CARAS Digital fez um breve resumo da trajetória brilhante do cantor que até hoje marca a música brasileira

Nesta terça-feira, 19, é o aniversário de Roberto Carlos. O cantor, considerado um rei na América Latina, está fazendo 81 anos.

Dono de uma trajetória de sucesso, o artista, nascido em Cachoeiro de Itapemirim, iniciou a carreira em 1960 e se perpetua até hoje no cenário musical.

Como tudo começou

De origem humilde, filho de um relojoeiro e uma costureira, Roberto Carlos sofreu um acidente durante a infância em uma linha férrea e acabou perdendo uma perda. Ainda criança, ele aprendeu a tocar violão e piano.

Apesar de ter sonhado com outras carreiras como a de arquiteto ou médico, o artista acabou se tornando músico. Inicialmente, ele começou no grupo Sputniks e no mesmo ano deu um passo na carreira solo. Em 1961, o cantor lançou seu primeiro álbum, Louco Por Você.

Quatro anos depois, Roberto Carlos já estava nacionalmente conhecido e foi convidado a se apresentar no programa Jovem Guarda, na Record TV. Após ter iniciado no Rock, o cantor acabou como intérprete romântico na década de 70.

Entre os anos 1961 a 1998, o Rei lançou um disco inédito por ano. Segundo a Pró-Música Brasil, ele é o artista solo com mais álbuns vendidos na história da música popular brasileira.

Vida pessoal de Roberto Carlos

Em 1968, Roberto Carlos se casou com Cleonice Rossi, com quem teve dois filhos, Dudu Braga, que faleceu no último ano, e Luciana Rossi Braga. Ele ainda assumiu a paternidade de outra filha de Cleonice, Ana Paula Rossi Braga.

Em 1979, o cantor se separou e engatou um romance com Myrian Rios, com quem ficou casado por 11 anos e sem ter herdeiros.

Já na década de 1990, Roberto Carlos descobriu um filho com Maria Lucila Torres, o Rafael Carlos Torres Braga, assumido após um teste de DNA.

Em 1996, o Rei se casou novamente com uma antiga namorada, Maria Rita Simões, que acabou falecendo três anos depois com câncer em todos os órgãos. Além dessa trágica perda, o artista ainda foi abalado com a morte da mãe em 2010 por infecção respiratória e da filha adotiva, aos 47 anos, por parada cardíaca. No último ano, ele perdeu o herdeiro Dudu Braga devido a um câncer no peritônio.