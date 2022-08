Anitta parabeniza Bruna Marquezine: "Merece tudo de bom"

Anitta exalta Bruna Marquezine em recado de aniversário e recorda clique com a atriz na 'Paris Fashion Week'

Redação Publicado em 04/08/2022, às 12h16

A cantora Anitta (29) também se uniu as celebridades que preparam uma homenagem de aniversário para a atriz Bruna Marquezine, que completa 27 anos nesta quinta-feira, 04.

Através do Instagram Stories, a cantora carioca recordou um clique ao lado da estrela de Besouro Azul (DC) durante a última Paris Fashion Week e escreveu um texto carinhoso exaltando sua personalidade.

"Hoje é aniversário da mais mais. Minha 'brasiddi' maravilhosa, sem igual. Merece tudo de bom. Amo. Amo. Amo", escreveu a voz de Girl From Rio.

Vale lembrar que no aniversário de 29 anos de Anitta, Bruna Marquezine não poupou carinho e fez uma declaração de amizade especial para a compositora. "Muito feliz com nosso reencontro tão potente e por poder admirar a sua força e espontaneidade de perto e celebrar junto com você suas conquistas e vitórias. Mas vou estar aqui nos momentos difíceis também, tá? Que sejam poucos. Pode contar sempre comigo! Eu sei que é recente, mas a conexão foi instantânea e arianas e leoninas são intensas, então eu já posso dizer que te amo", disse ela na época.

Ainda nesta manhã, artistas como Xolo Maridueña (28), suposto affair da atriz, e a humorista Tatá Werneck (38) também usaram as redes sociais para celebrar os 27 anos da modelo.

Anitta exalta Bruna Marquezine em recado de aniversário no Instagram:

