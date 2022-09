Angélica homenageia Carolina Dieckmann em seu aniversário de 44 anos: "Você é luz"

Angélica compartilhou um vídeo com vários momentos ao lado de Carolina Dieckmann e prestou uma bela homenagem para a amiga

Angélica (48) usou as redes sociais para comemorar o aniversário de uma grande amiga. A atriz Carolina Dieckmann completou 44 anos de vida nesta sexta-feira, 16, e a apresentadora prestou uma homenagem especial.

Em seu perfil no Instagram, a mulher de Luciano Huck (50) compartilhou um vídeo com vários momentos ao lado da aniversariante do dia, entre eles alguns antigos delas comemorando aniversário juntas, e não pouco elogios para a artista.

"Minha Caró, @loracarola! Você é luz é amor… pra todos nós que podemos ter você pertinho! São muitas festas e comemorações com você e sua alegria! Cade vez mais linda e plena. Love you!", declarou Angélica na legenda na publicação.

Além da loira, quem também homenageou Dieckmann foi Preta Gil (48). A cantora compartilhou um vídeo reunindo momentos ao lado da atriz e se declarou. "Você é assim, um sonho pra mim'. Parabéns, amor da minha vida @loracarola, só te desejo o melhor sempre!!! Você é minha alegria, meu talismã, minha amiga e minha irmã!!!", escreveu ela em um trecho da homenagem.

Confira a homenagem de Angélica no aniversário de 44 anos de Carolina Dieckmann:

