Angélica exibe fotos deslumbrantes com Preta Gil e celebra a cantora: ''Incrível''

Com Preta Gil, Angélica dá show de beleza e usa fotos de encontro para comemorar vida da cantora

O aniversário da cantora Preta Gil é nesta terça-feira, 08, e a apresentadora Angélica fez questão de celebrar mais um ano de vida da amiga. Em sua rede social, a esposa de Luciano Huck publicou fotos que tiraram nos bastidores do Criança Esperança.

Deslumbrantes, a dupla apareceu com vestidos de festa luxuosos. A loira então usou os registros belíssimos para enaltecer a aniversariante que está completando 49 anos. "Preta, é amor. Preta, é força.Preta, é alegria", começou definindo a artista.



"Hoje o dia se enche de luz, cores e alegria, pois é o dia em que o mundo ganhou um ser humano incrível e cheio de vitalidade. Feliz aniversário, minha amiga querida! Celebrar você é celebrar a autenticidade, a paixão e a força que você irradia em tudo que faz. Sua presença é como um raio de sol que ilumina a vida de todos ao seu redor. A cada passo que você dá, inspira não apenas com sua arte, mas também com a pessoa incrível que é", falou Angélica.



"Que este novo ano seja repleto de realizações, saúde e momentos felizes. Que você continue a brilhar como a estrela que é, espalhando amor e alegria por onde passa. Saiba que estarei sempre ao seu lado! Feliz aniversário, Pretinha! Que esta jornada que se inicia seja repleta de sorrisos, amor e muita música", desejou a esposa de Luciano Huck.

Para subir no palco do Criança Esperança nesta segunda-feira, 07, Angélica elegeu um vestido do estilista Osvaldo Arcas. Na rede social, ela exibiu detalhes da produção arrasadora para se apresentar ao lado de Xuxa e Eliana.

Veja as fotos de Angélica e Preta Gil:

Carolina Dieckmann vibra com show de Preta Gil no Criança Esperança

A cantora Preta Gil fez parte do show do Criança Esperança na noite desta segunda-feira, 7. Em luta contra o câncer, ela fez questão de marcar presença no evento beneficente para homenagear a cantora Gal Costa, que faleceu há poucos meses. No palco, ela cantou a música Força Estranha e emocionou a plateia e os telespectadores. Porém, uma amiga dela roubou a cena: Carolina Dieckmann.

A atriz da novela Vai na Fé vibrou e aplaudiu a apresentação de Preta Gil, a qual é uma de suas melhores amigas. A câmera da Globo mostrou quando Dieckmann, que está no Mesão, torceu pela amiga no palco.

No final do show, Preta Gil se emocionou ao dividir o microfone com a cantora Ivete Sangalo, que encontrou no palco para cantar com ela.