Angélica comemora o aniversário de Juliana Silveira: ''Juntas desde sempre''

Juliana Silveira completa 42 anos de vida e ganha declaração da amiga, Angélica

CARAS Digital Publicado em 12/03/2022, às 14h27

Neste sábado, 12, Juliana Silveira está completando 42 anos de vida!

E claro que a amiga Angélica (48) usou as suas redes sociais para celebrar o novo ciclo de vida da atriz. No perfil do Instagram, a apresentadora compartilhou fotos ao lado da aniversariante do dia e a parabenizou.

Em um dos cliques, as loiras aparecem bem jovens no palco.

"Juntas desde sempre, não é verdade? Uma amiga companheira. Tantas coisas boas que já vivemos juntas. Muita saúde, amor, paz e felicidade. Continue transbordando esse sorriso encantador por onde passa!", escreveu ela na legenda.

Juliana fez questão de agradecer a homenagem da amiga: "Desde sempre, pra sempre! Te amo com força", disse ela.

CONFIRA A HOMENAGEM DE ANGÉLICA PARA JULIANA SILVEIRA