Angélica comemora aniversário de 84 anos do pai após superar AVC: "Guerreiro"

Seu Francisco, pai da apresentadora Angélica, ganhou uma linda homenagem ao completar 84 anos de vida

CARAS Digital Publicado em 10/08/2022, às 16h24

Angélica (48) usou as redes sociais para celebrar o aniversário de uma pessoa muito especial. Nesta quarta-feira, 10, seu Francisco Ksyvicks, pai da apresentadora, completou 84 anos de vida, e ganhou uma linda homenagem da filha.

Em seu Instagram, a mulher do apresentador Luciano Huck (50) compartilhou uma foto e um vídeo do aniversariante do dia e deixou uma linda mensagem de aniversário, ressaltando o quanto o pai é forte e guerreiro.

"Hoje é o dia do cara mais forte e guerreiro da terra! Meu querido pai completa 84 anos de felicidade, amor e carinho!", disse Angélica na legenda da publicação. Seu Francisco, vale lembrar, sofreu um AVC em outubro do ano passado.

Os internautas também deixaram mensagens de felicitações para seu Francisco. "Deus abençoe com muita saúde e muitas vitórias", desejou Dany Bananinha. "Parabéns!! Paz, saúde e sabedoria sempre!", disse um seguidor. "Que lindo! Muita saúde e felicidades para seu pai, Angélica!!", falou outra. "Viva seu Francisco! Saúde e alegrias!!", comentou uma fã.

Confira a homenagem de Angélica no aniversário do pai:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Angelica (@angelicaksy)

Look decotado

Angélica chamou muita atenção ao surgir toda arrumada nas redes sociais. A apresentadora fez poses para os cliques e esbanjou beleza com classe. Usando um look longo sem mangas e bem decotado, a esposa de Luciano Huck se mostrou para a câmera conforme o movimento da roupa. O show de beleza foi garantido nos cliques e os internautas ficaram admirados.

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!