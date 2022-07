Andressa Suita e Gusttavo Lima comemoram 4 anos do filho, Samuel

Modelo Andressa Suita e cantor Gusttavo Lima faz festinha intimista em comemoração aos 4 anos do filho mais novo, Samuel

Os papais corujas Andressa Suita (34) e Gusttavo Lima (32) celebraram mais um aniversário do filho mais novo durante férias nos Estados Unidos!

O pequeno Samuel completou 4 anos de vida no domingo, 24, e ganhou uma homenagem especial da família.

Nas imagens, compartilhadas nos perfis no Instagram, o casal posou com o aniversariante e o primogênito Gabriel (5). Sem deixar a data passar em branco, eles mostraram a comemoração simples na Flórida, do jeitinho que o herdeiro queria, com o próprio bolo decorado por eles.

"Comemorando os 4 anos do Samuel do jeitinho que eles queriam… Fazendo o próprio bolo. Parabéns meu filho, que Deus te abençoe e te proteja sempre!!! Te amo muitooo", declarou a mamãe.

"Aniversário do meu caçulinha Samuel… Que você seja muito feliz meu príncipe. Papai te ama tanto, mais tando que chega dói!!! #Samuel4Anos", disse Gusttavo.

