Andressa Ferreira se declara para Thammy Miranda ao completar 9 anos de união

A influenciadora Andressa Ferreira compartilhou uma linda declaração para o marido, Thammy Miranda, ao completar mais um ano de casamento

CARAS Digital Publicado em 16/08/2022, às 14h19

Nesta terça-feira, 16, Andressa Ferreira (34) e Thammy Miranda (34) estão completando 9 anos de união! E para celebrar, a influenciadora compartilhou uma declaração para o marido através das redes sociais.

No perfil do Instagram, a morena dividiu fotos inéditas e românticas com o amado e comemorou os anos juntos.

"Sequência de AMOR! Vc é casada ? Quantos anos de relacionamento? Em dezembro eu e @thammymiranda completamos 9 anos JUNTOS!!! Te amo todo dia!", escreveu ela na legenda da publicação.

Vale lembrar que Andressa e Thammy Miranda são pais de Bento, de 2 anos. E recentemente, o ator e político gravou um vídeo para rebater uma pergunta que sempre recebe nas redes sociais. Ele disse que sempre é questionado sobre quem é o pai do seu filho e resolveu rebater os comentários maldosos de uma vez.

ANDRESSA FERREIRA COMBINA LOOK COM A FAMÍLIA E ENCANTA

Andressa Ferreira (34) decidiu curtir o Dia dos Pais coladinha com o marido, Thammy Miranda (34) e com o filho, Bento (2) e aproveitou a ocasião para combinar os looks de todos os membros da família. A artista publicou uma série de fotos arrasadoras onde ela aparece ao lado dos familiares, enquanto usava um vestido xadrez azul, que combinava com as camisas escolhidas por Thammy e seu filho, que também combinaram suas bermudas, apostando em um modelo caqui.

