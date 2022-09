Andressa Ferreira mostra comemoração do aniversário de Thammy Miranda e se declara: "Amor da minha vida"

Thammy Miranda completou 40 anos de vida e comemorou a data especial ao lado dos familiares e dos amigos

Andressa Ferreira (34) usou as redes sociais neste domingo, 4, para mostrar a comemoração do aniversário do marido. Thammy Miranda completou 40 anos de vida neste sábado, 3, e reuniu os familiares e amigos para comemorar a data especial.

Em seu perfil no Instagram, a influenciadora digital compartilhou um vídeo do momento em que todos se reúnem para cantar o 'parabéns pra você'. O aniversariante aparece com o filho, Bento (2), no colo, e o menino ajuda a apagar a velinha.

Na legenda da publicação, Andressa se declara para o amado. "Parabéns pra você grande amor da minha vida! Sou feliz todos os dias com você! @thammymiranda", disse a influencer. Gretchen (63) e o marido, Esdras de Souza, também participam da festa, mas não ficaram até o final porque a cantora iria viajar na madrugada.

Homenagem de Gretchen para o filho

A cantora Gretchen parabenizou o filho em suas redes sociais. A eterna rainha do rebolado compartilhou um clique fofíssimo em que aparece ao lado do herdeiro e do netinho, Bento. "Hoje você começa a fase dos "ENTA". A melhor fase das nossas vidas. Agora não tem volta. Mas você vai amar. Até porque você sempre soube viver cada momento da sua vida intensamente."

"Parabéns meu filho. Que Deus sempre entregue pra você toda essa bondade que você tem em realizações. Felicidade e muita saúde. Que é isso que precisamos ter. Amo você. Obrigada por esse presentinho loiro que você me deu", declarou ela em um trecho da homenagem.

