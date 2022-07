Ana Paula Padrão publica fotos raras ao celebrar os 51 anos de seu namorado

Apaixonada! Ana Paula Padrão usa seu Instagram para prestar homenagem de aniversário para Gustavo Diament, seu namorado

CARAS Digital Publicado em 22/07/2022, às 17h45

Nesta sexta-feira, 22, o clima é de festa na casa de Ana Paula Padrão (56)! Isso porque o namorado da apresentadora, Gustavo Diament (51) está ficando mais velho. É claro que ela não deixou a data passar em branco.

A comandante do reality culinário Masterchef usou seu Instagram para compartilhar uma sequência de registros super raros ao lado do amado e se declarar.

No primeiro clique, que era uma selfie, os dois apareceram na piscina. No segundo, arrumadinhos. O terceiro era de Gustavo com a cachorrinha da jornalista.

A quarta foto mostra Ana dando um beijo na bochecha do namorado. A quinta é mais uma selfie deles juntinhos. E, a última, uma foto só dele.

“Ele é claramente um 10. E me faz rir. E topa todas as loucuras dessa sagitariana. E é altivo, independente, resiliente, simples e comprometido. E muito inteligente. E lindo!”, se derreteu no começo da legenda.

“Então, pra mim ele é um 1000! Feliz dia, feliz vida meu amor!”, desejou a maravilhosa ao final. Ela também usou as hashtags ‘aniversário do Gus’, ‘amor da minha vida’ e ‘companheiraço’.

Confira os registros que Ana Paula Padrão usou para celebrar o aniversário de Gustavo Diament:

