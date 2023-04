Ana Maria Braga reúne a família em festa de aniversário: ''É muito amor!''

Apresentadora Ana Maria Braga ganha festa da família nos 74 anos e anuncia que ficará mais alguns dias de repouso após cirurgia

A apresentadora Ana Maria Braga completou mais um ano de vida no último sábado, 1º de abril, e comemorou a chegada do novo ciclo com a família!

Na manhã desta segunda-feira, 03, a comandante do programa Mais Você, da Globo, publicou um vídeo da celebração de seus 74 anos ao lado dos filhos, netos e outros familiares. Afastada da atração por conta de cirurgia, ela se reuniu para celebrar a data especial.

"Bom dia, meninas e meninos! Vou precisar ficar mais uns dias de repouso por recomendação médica. Ficarei aqui em casa, obediente, ouvindo meus médicos (sob protesto)", iniciou ela na legenda.

"Quero aproveitar e agradecer as tantas mensagens lindas e cheias de carinho que recebi de vocês, é muito amor! Aproveito para compartilhar um pouquinho do parabéns gostoso que cantamos no sábado. Eu estou bem e ansiosa para retornar logo! Beijos e saudades. Ana Maria Braga", disse ainda.

Recentemente, Ana Maria falou sobre seu estado de saúde após passar por cirurgia de varizes no dia 27 de março. “Olá meninos e meninas. Já fiz o procedimento e foi tudo bem. Estou no quarto me recuperando e espero logo, logo estarmos juntos novamente. Um beijo", disse ela após o procedimento.

Confira o registro de Ana Maria Braga em seu aniversário com a família:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Ana Maria Braga (@anamariabragaoficial)

Ana Maria Braga exibe foto inédita com o namorado

Ana Maria Braga completou 74 anos de vida e fez um post especial nas redes sociais para celebrar o seu aniversário e aproveitou para mostrar uma foto inédita com seu novo namorado, Fabio Arruda.

Em um álbum de fotos, ela e o amado apareceram em uma selfie em preto e branco de um dia de diversão ao ar livre. Além dessa foto, ela também relembrou momentos de sua vida desde a juventude até hoje em dia.

"Não são 74 segundos, minutos ou dias. Muito menos 74 semanas e meses. Nem só 74 histórias… É um mundo todo que cabe em 74 anos. Como agradeço a Deus por essa vida maravilhosa de oportunidades, experiências, trocas, amores, dissabores, risos, choros e todos dos ingredientes que a vida precisa para dizermos que vivemos de verdade. E eu posso dizer que hoje eu tenho banquete chamado existência. Ao olhar essas fotos penso na música dos Novos Baianos… “a menina ainda dança… até o sol raiar, até dentro de você nascer o que há", disse ela.

