Ana Maria Braga completa 73 anos e ganha homenagem de Gil do Vigor: ''Símbolo de força!''

Ex-BBB e economista Gil do Vigor faz declaração para Ana Maria Braga no aniversário de 73 anos da apresentadora

CARAS Digital Publicado em 01/04/2022, às 10h53

Dia de festa para Ana Maria Braga! Nesta sexta-feira, 01, a apresentadora está completando mais um ano de vida!

A artista, comandante do Mais Você, recebeu uma homenagem do economista Gil do Vigor (31) nas redes sociais. O ex-BBB compartilhou registros divertidos ao lado da loira. Em um deles, os dois aparecem ao lado da mãe de Gil, Dona Jacira. Em outro, publicado em seu feed no Instagram, Gil e Ana Maria surgiram dançando a coreografia do hit Envolver, da cantora Anitta (29).

"Hoje é dia do aniversário dessa mulher incrível! Dona de tanto carisma, força, energia e empatia, ela traz consigo uma luz por onde passa. Você, Ana, é símbolo de força!! Eu te admiro muito. Obrigado pelo carinho comigo, saiba que pode sempre contar comigo, pra tudo", começou escrevendo.

Em seguida, Gil agradeceu por seu quadro, Tá Lascado, no programa de Namaria e brincou que tudo bem se ganhar puxão de orelha da 'chefe'. "Obrigado pela oportunidade que você me deu de poder estar no 'Tá Lascado' e me ensinar. Saiba que eu aprendo todo dia com você. Se precisar, pode puxar a minha orelha, que você tem autorização pra isso, pois tudo que vem de você é um privilégio, até um puxão de orelha, ahahahha. Você é a maior, @anamaria16 !!! Eu amo você", disse ainda Gilberto.

No Mais Você na manhã desta sexta-feira, 01, Ana Maria recebeu homenagem e até uma festinha com direiro a bolo e decoração da produção do matinal. "Antes quero agradecer minha produção e estou com uma festa de aniversário. Não posso deixar de passear, parece que vai ter uma explosão de dourado. Olha que espetáculo, só pra passar vontade", disse ela.

Ana Maria Braga entra no clima de Pantanal e surge de onça

No dia da estreia do remake de Pantanal na TV Globo, Ana Maria Braga surpreendeu os telespectadores ao posar com look animal print e o rosto pintado de onça. "Se você tivesse que escolher um personagem do Pantanal…", disse ela ao mostrar o visual escolhido.

Confira a homenagem de Gil do Vigor para Ana Maria Braga: