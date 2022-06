Ana Hickmann posa com o sobrinho e celebra 'Dia Nacional da Conscientização sobre a Fissura Labiopalatina'

A apresentadora Ana Hickmann (41) usou suas redes sociais para falar sobre a importância do 'Dia Nacional da Conscientização sobre a Fissura Labiopalatina'.

Nesta sexta-feira, 24, a data é celebrada, e a loira fez questão de compartilhar registros com o sobrinho, Francisco, de 3 anos de idade, filho de sua irmã, Isabel Hickmann, que nasceu com lábio leporino e fenda palatina, que são fissuras que atingem o lábio e o céu da boca. O pequeno precisou passar por algumas cirurgias.

Em seu perfil no Instagram, Ana ressaltou que as fissuras labiopalatinas são mais comuns do que se imagina.

"Assim como aprendemos todos os dias com o Francisco, esse foi o dia escolhido para levar informação e conscientização para todos de uma causa que afeta milhares de crianças e famílias", começou escrevendo a mulher de Alexandre Correa.

Ao finalizar, Ana homenageou a irmã: "Parabéns para aqueles que lutam diariamente para trazer melhores condições. Parabéns para melhor mãe do mundo, Isabel Hickmann".

Isabel também falou sobre a data em sua conta: "Também conhecida como fenda palatina, esta é uma má formação craniana que pode afetar a boca, nariz, às vezes queixo e olhos. Pode afetar a visão, a audição, sistema digestivo e outras funções vitais para o desenvolvimento. Pode estar associado a alguma síndrome, ou não. Pode ser hereditário, ou não. A fissura depende de diversos fatores e cada criança traz as suas particularidades. A cada 450 crianças, 1 nasce com a fissura", explicou a modelo, que ainda disse que o tratamento começa desde o primeiro dia de vida da criança. "Fonoaudiologia, cirurgia plástica, ortodontista, otorrino, nutricionista, pais, professores, amigos… a rede de apoio é enorme! E estamos aqui pra dar o melhor, pra se fazer conhecer e pra descobrir, todos os dias, a força de uma criança com fissura labiopalatina".

Confira a publicação de Ana Hickmann com o sobrinho, Francisco:

Ver essa foto no Instagram