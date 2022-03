Ana Hickmann faz pedido ao completar 41 anos: ''Que eu possa ser ainda mais feliz''

A apresentadora Ana Hickmann compartilhou algumas fotos com seu bolo de aniversário e fez um pedido especial

Dia de festa para Ana Hickmann!

A apresentadora do programa Hoje Em Dia completou 41 anos de vida nesta terça-feira, 1, e comemorou a data fazendo um grande agradecimento.

Em seu perfil no Instagram, Hickmann compartilhou algumas fotos em que apareceu usando um look todo branco ao lado de seu bolo de aniversário, e falou sobre a chegada do novo ciclo.

"Um feliz aniversário para mim! Acordei com uma vontade enorme de agradecer a Deus pelos meus 41 anos de vida e por tudo o que eu já vivi até agora. Foram tantas as lutas, mas também foram inúmeros os momentos de alegria e de risadas", começou ela.

Em seguida, Ana revelou seu desejo para o novo ciclo. "Que neste novo ano eu possa ser ainda mais feliz e mais cheia de energia e disposição. Obrigada, meu Deus, por mais um ano! Obrigada a todos os meus familiares, amigos e fãs - vocês fazem parte da minha história, amo vocês!!! #bday #bdayanahickmann", finalizou.

