Ana Hickmann encanta ao compartilhar fotos raras com as irmãs

Apresentadora Ana Hickmann encantou ao celebrar o aniversário de Isabel Hickmann com cliques inéditos

CARAS Digital Publicado em 10/05/2022, às 11h42

A apresentadora Ana Hickmann (41) encantou ao mostrar fotos de sua família!

Nesta terça-feira, 10, a loira celebrou o aniversário da irmã Isabel Hickmann com cliques inéditos ao lado dela e da outra irmã, Fernanda Hickmann, e esbanjou beleza.

"Isabel Kickmann, FELIZ ANIVERSÁRIO minha irmã! Mulher linda, guerreira, que não tem medo de nada. Super mãe, melhor amiga! Te amo! Juntas pra sempre!", declarou-se a famosa para a aniversariante.

Nos comentários, os internautas admiraram os registros da apresentadora com as irmãs. "Que genética", elogiaram a beleza do trio. "Lindas", falaram outros.

Ainda recentemente, Ana Hickmann celebrou mais um ano de vida do herdeiro com uma festa temática. Na rede social, ela impressionou ao compartilhar fotos do evento.

Veja as fotos das irmãs de Ana Hickmann: