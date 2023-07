Ana Hickmann divide cliques raros ao comemorar aniversário da mãe: "Minha inspiração"

A apresentadora Ana Hickmann encantou os seguidores ao prestar uma bela homenagem no aniversário de sua mãe

A apresentadora Ana Hickmannimpressionou os seguidores das redes sociais ao compartilhar uma sequência de cliques raros ao lado de sua mãe, dona Reni Saath, que completa mais um ano de vida nesta segunda-feira, 24.

Para comemorar a data especial, a famosa, que comanda o programa Hoje Em Dia, da Record TV, dividiu em seu perfil no Instagram várias fotos de uma viagem que está fazendo ao lado da aniversariante, e prestou uma homenagem especial para ela.

"Hoje é um dia muito especial para a nossa família!!! Hoje é aniversário da minha maior inspiração, minha grande companheira e a mulher mais incrível dessa vida, minha mãe, Reni Saath", começou ela, rasgando elogios para a mãe.

Em seguida, Hickmann falou sobre a viagem de férias com a mãe. "Que privilégio passar esse dia com você. As nossas férias foram um presente para mim. Sempre tão bom estar ao seu lado, relembrar as nossas origens, aprender com você e criar novas memórias", acrescentou.

A apresentadora completou a homenagem se declarando para dona Reni. "Mãe, desejo sempre muita saúde e muito sucesso em tudo que você fizer na sua vida. Muito amor e alegria!!! Você é uma pessoa maravilhosa. Te amo muito!!", finalizou.

Confira a publicação:

Hickmann se pronuncia após notícia falsa

Ana Hickmann decidiu se pronunciar nas redes sociais após ser vítima de uma notícia falsa envolvendo o seu relacionamento com o seu marido, o empresário Alexandre Correa. Ela viu que uma plataforma recuperou um vídeo antigo de uma brincadeira dela com o marido e tirou do contexto. Nas imagens, ele brincava de irritar a esposa. Ao ver as imagens fora do contexto, a comunicadora se pronunciou e explicou o que aconteceu.

"Eu estava acompanhando algumas coisas nas redes sociais e conversando com o pessoal do meu escritório e vi que ontem fizeram algo muito feio. Eu não entendi porque fazer com que uma família muito unida, como nós somos, passe por transtorno. Uma plataforma que tem um belo número de seguidores pegou um trechinho de um vídeo do meu canal no YouTube, de quatro anos atrás, de uma trollagem que o meu marido fez comigo", começou.

"[...] Do fundo do coração, eu espero que esse meio de comunicação que fez isso retire essa publicação e, no mínimo, peça desculpas. É o mínimo que está devendo para a gente agora. Ele é um homem maravilhoso, um super pai, uma pessoa que luta pela gente sempre. O mínimo que a plataforma deve agora é pedir desculpas. Deixou a gente bastante triste", disse ela em outro trecho.