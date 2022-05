Ana Furtado posta fotos inéditas do aniversário de 15 anos da filha, Isabella

A apresentadora Ana Furtado relembrou lindos registros em família durante o aniversário da filha

CARAS Digital Publicado em 19/05/2022, às 15h13

Nesta quinta-feira, 19, Ana Furtado (48) encantou os seus seguidores ao dividir novas fotos do aniversário de 15 anos da filha, Isabella.

No perfil do Instagram, a mamãe coruja abriu um álbum de fotos da aniversariante ao lado dos pais e ainda surpreendeu ao mostrar a valsa entre pai e filha.

"Já pode um TBT da semana passada? É claro que pode!!! @abellafurtado XV; Bella estava linda demais! Que vestido lindo! Perfeito", escreveu a apresentadora na legenda da publicação.

O festão contou com a apresentação do DJ Alok e entre os convidados famosos estavam Angélica e Luciano Huck, que apareceram em fotos com Boninho (60) durante a celebração.

CONFIRA AS FOTOS DO ANIVERSÁRIO DE ISABELLA FURTADO DE OLIVEIRA