Ana Clara Lima ganha homenagem do Papito com vídeo antigo: ''Te amo''

Aniversariante do dia!

Apresentadora e ex-BBB Ana Clara Lima completa 26 anos e recebe declaração do pai, o Papito, que resgatou registro da infância da filha

Dia de festa para a apresentadora Ana Clara Lima! Nesta terça-feira, 11, ex-BBB está completando mais um ano de vida e ganhou uma homenagem especial do pai, Ayrton Lima, o Papito, nas redes sociais!

Papito aproveitou a chegada dos 26 anos da herdeira para relembrar um vídeo de sua infância, quando tinha apenas 10 anos de idade.

No registro, publicado em seu perfil no Instagram, Ana aparece mostrando brinquedos e fotos em seu quarto e falando sobre alguns integrantes da família."Feliz aniversário, minha filha, meu amor! Te amo!", escreveu Papito na legenda da postagem. Ele participou do Big Brother Brasil 18 ao lado da filha, edição que teve Gleici Damasceno como a grande campeã.

Vale destacar que Ana Clara Lima vai comandar a nova temporada do reality Túnel do Amor, que era apresentado por Marcos Mion.

Confira a declaração de Papito para a filha, Ana Clara Lima:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por PAPITO (@papito)

Ana Clara Lima revela motivo de nunca ter namorado na vida

Ana Clara contou que nunca namorou sério em sua vida e revelou o motivo. Ela contou que ainda não encontrou alguém com quem quisesse viver um relacionamento. “Nunca quis, sempre fugi disso. Acho que eu nunca tive muita paciência pra quem me aparecia. E continuo solteira", disse ela em entrevista ao Jornal Extra.

Inclusive, ela contou que vê receio em quem se aproxima dela. “As pessoas têm uma trava, acham que sou diferente de algum jeito. Eu até sei que tem muita gente do meio artístico que se acha especial e tal. Eu não, não deixo de fazer nada na minha vida. E ninguém descobre. Se percebo que os caras têm receio de se aproximar, mas eu estou a fim, eu mesma chego neles", contou.

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!