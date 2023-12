Aline Wirley celebra aniversário de 40 anos do seu marido, Igor Rickli

Em suas redes sociais, Aline Wirley celebra os 40 anos de seu marido, o ator Igor Rickli, com linda homenagem de aniversário; confira!

O ator Igor Rickli está completando 40 anos nesta quinta-feira, 14. E em celebração dessa data tão especial, sua esposa, a cantora Aline Wirley, publicou uma linda homenagem de aniversário em suas redes sociais.

Através de seu perfil oficial no Instagram, a ex-BBB postou uma bela fotografia do aniversariante e seu filho, Antônio, de 9 anos. Na legenda, Aline relembrou a sua história com o amado e aproveitou para dizer como Igor lhe encanta no dia a dia.

"Exatamente agora estamos sentados na sala, e você jogando vídeo game com as crianças. A Kiki nossa gatinha mais nova, pendurada no seu ombro (o lugar preferido dela), e junto com ela as crianças também se penduram em você. Sei lá, você é meio que encantador de bichinhos. Deve ser, porque você é encantado com a vida. O combinado é fazer pipoca depois do jantar e assistir algum filme que as crianças escolherem. Provavelmente algum que a gente já assistiu várias vezes juntos. Foi isso que você disse que queria fazer hoje", iniciou.

A artista ainda falou como era a relação dos dois no início. "Quando nos conhecemos você tinha 26 anos, um coração cheio de sonhos, uma certa ingenuidade (nisso a gente sempre combinou kkk), e uma sinceridade e franqueza que poucas vezes vi em alguém. De lá pra cá, testemunhei sua entrega e comprometimento em evoluir como ser humano. Foram transformações profundas e intensas, e por mais que algumas fossem extremamente desconfortáveis e dolorosas, você abraçou cada desafio entendendo que todos eles faziam parte do seu crescimento. Exige coragem, e você mergulhou".

Aline ainda falou sobre a evolução do casal, que recentemente avançou no processo de adoção de duas crianças, e celebrou a sua união. "Hoje celebrando a sua vida e tudo que você é, aqui ao seu lado junto com os nossos filhos, me sinto abençoada, e na certeza que esse é o melhor lugar que eu poderia estar no mundo inteiro. Nossa caminhada juntos até aqui é pra mim o melhor presente da vida. Com você a vida tem cor, tem graça, tem sonhos, tem alegria e simplicidade (...) Tem 3 filhos e a vida acontecendo".

Por fim, ela ainda se declarou para Igor e expressou seu amor ao marido. "Te amo, e te agradeço por ser meu par, meu marido e amigo, o melhor pai do mundo. Por ser tão íntegro. Por ser admirável! Eu amo sentir a vida com você, e desejo que os desejos mais profundos do seu coração se realizem. Te amo. Feliz aniversário", finalizou.

Nos comentários, o aniversariante fez questão de agradecer pela homenagem. "Amor da minha vida! Te amo infinitamente", disse Igor.

Confira a publicação: