Alexandra Richter faz reflexão ao completar 55 anos: "Estou no paraíso astral"

A atriz Alexandra Richte postou três fotos em momentos diferentes da vida e refletiu sobre as mudanças que passou

CARAS Digital Publicado em 05/06/2022, às 15h28

Alexandra Richter completou 55 anos de vida neste domingo, 5.

Feliz com o novo ciclo, a atriz compartilhou em seu perfil no Instagram três fotos de momentos diferentes e refletiu sobre as mudanças que passou.

"Hoje completo mais um ciclo de vida, 55 anos e me sinto muito bem, tô de boa com as minhas escolhas. Separei essas 3 fotos. A primeira tirada um pouco antes da pandemia, a segunda durante a pandemia e a terceira foto é de agora", explicou.

A artista contou que percebeu que seu olhar mudou de uma foto para outra e confessou que está grata por todas as mudanças. "Meus olhos são grandes e muita gente diz que eles refletem a minha alma, meu estado de espírito. Daí percebi que meu olhar mudou de lá pra cá, muita coisa mudou e sou grata por ter deixado essas mudanças acontecerem."

"Semana passada minha amiga @veronikamakeup me perguntou se eu estava no "inferno astral", eu respondi rindo: "não tenho isso, eu estou no paraíso astral, porque estou viva, com minha mente, meu corpo e meu espírito preservados", garantiu.

Para finalizar, Alexandra lembrou que hoje é comemorado o Dia do Ambiente e desejou que as pessoas preservem a terra. "E como hoje também é dia do meio ambiente, desejo que preservemos nossa morada terrena", finalizou.

Confira a publicação da artista: