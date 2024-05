Além de Sandy e Lucas Lima, veja famosos que vão ficar sozinhos no Dia dos Namorados

Comemorado em 12 de junho, o Dia dos Namorados é uma data marcante para recém-separados como Sandy, Lucas Lima e outras celebridades

Lucas Lima (41) comentou sobre seu primeiro Dia dos Namorados após o divórcio de Sandy (41), em entrevista ao programa Encontro. O músico afirmou que deve passar a data romântica sozinho, assim como a ex-mulher e outros famosos que também terminaram relacionamentos. Veja a lista a seguir.

Ainda no mundo da música, o cantor Belo (50) deve passar a data solteiro. O músico rompeu a relação com Gracyanne Barbosa (40) em meados de abril, meses após o término de Sandy e Lucas Lima . O motivo do fim do casamento de 12 anos teria sido uma traição por parte da musa fitness, e, até o momento, nenhum dos dois assumiu outro relacionamento.

O mês de abril ainda trouxe consigo outros términos, como o de Deborah Secco (44) e Hugo Moura (34). Os pais de Maria Flor (8) anunciaram o fim da relação no dia 9, porém, já viviam separados desde o início do ano. Até o momento, nenhum deles assumiu um novo namoro.

Sophie Charlotte (35) e Daniel de Oliveira (46) também devem passar a data solteiros. Pais de Otto (8), eles anunciaram o fim do casamento de oito anos em abril e não assumiram novas relações desde então. O ex-casal chegou a ser visto junto no aniversário da atriz, um dia após o anúncio do término.

Seguindo no mundo da atuação, o casal Mariana Lima (51) e Enrique Diaz (56) também entram para a lista. Os dois, que tinham um casamento aberto e viviam em casas separadas, terminaram o casamento de 25 anos em janeiro, e, desde então seguem solteiros. O ex-casal de artistas tem duas filhas, Elena (20) e Antonia (16).

Jéssica Ellen (31) e Dan Ferreira (32) anunciaram o término da relação um ano após o nascimento do primeiro filho, Máli, e deixaram de se seguir nas redes sociais. Os dois, que se engataram o romance nos bastidores de Amor de Mãe (Globo), não assumiram novos relacionamentos desde então.

Alguns ex-participantes do BBB 24 também devem passar a data especial sozinhos. Campeão da edição, Davi Brito (21) terminou o relacionamento com Mani Rego (42) assim que deixou o confinamento. Apesar de ter sido flagrado com um suposto affair e, recentemente, ter levantado suspeitas de uma possível reconciliação com a ex, o baiano segue solteiro.

O mesmo aconteceu com Lucas Henrique (29), conhecido como Buda. Ele descobriu que estava solteiro após deixar a casa mais vigiada do Brasil, já que sua esposa, Camila Moura (30), decidiu se divorciar ao se sentir traída pela aproximação do então marido com Giovanna Pitel (24). O ex-BBB teve um rápido affair com Nina Capelly (28), que descobriu estar grávida, porém, segue solteiro.

