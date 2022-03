Rodrigo Lombardi celebra sucesso da primeira semana do musical 'Sweeney Todd'

Protagonista de 'Sweeney Todd', Rodrigo Lombardi comemora casa cheia após primeiro fim de semana de apresentações

Nesta segunda-feira, 21, Rodrigo Lombardi (45) utilizou as redes sociais para celebrar a primeira semana de apresentações de seu musical, Sweeney Todd.

Protagonista da trama, o ator mostrou um registro de bastidores e agradeceu o apoio do público presente no evento.

“Primeira semana com sucesso! Que delícia! Tô exausto! Tô feliz! Sweeney Todd está demais! Casa lotada!”, escreveu ele na legenda da publicação.

Logo os comentários ficaram cheios de elogios dos fãs. “Tô louca pra assistir”, disse um. “Foi uma experiência única”, relatou outro. “Já vou comprar meu ingresso”, declarou mais um.

Além das apresentações, que acontecem no 033 Rooftop, o artista também está trabalhando como jurado na bancada da segunda temporada do The Masked Singer Brasil.