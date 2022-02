Leticia Spiller resgata cena em italiano com ator internacional e web elogia: ''Talentosíssima''

Com homenagem carinhosa a ator internacional, Leticia Spiller relembra cena emocionante do filme 'Oriundi'

CARAS Digital Publicado em 10/02/2022, às 14h05

Nesta quinta-feira, 10, Leticia Spiller (48) emocionou seus seguidores ao relembrar uma cena tocante no filme Oriundi, de 2000.

A atriz recordou uma cena ao lado do americano Anthony Quinn (1915-2001) no longa brasileiro que retrata o drama de um imigrante italiano em nosso país.

“TBT com o gigante, mais que gigante, Anthony Quinn, no filme Oriundi, com direção de Ricardo Bravo”, escreveu a mãe de Pedro Novaes (24) e Stella (11) na legenda do post.

Na trama, a loira vive Caterina Padovani e Sofia D’Angelo, possuindo várias falas em italiano para se comunicar com o personagem de Quinn.

Pelos comentários, os fãs ficaram impressionados. “Talentosíssima”, disse um. “Essa cena é linda demais”, afirmou outro. “Fabuloso”, declarou mais um.