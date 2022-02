Flávia Alessandra se diverte ao visitar exposição com a família

Ao lado de Otaviano, Giulia e Olívia, Flávia Alessandra se diverte em exposição de arte no RJ

CARAS Digital Publicado em 08/02/2022, às 15h45

Flávia Alessandra (47) não costuma esconder o quanto curte um passeio cultural!

Nesta terça-feira, 07, não foi diferente.

Ao lado de Otaviano Costa (48), Giulia (21) e Olívia (11), ela foi visitar a exposição A Tensão, de Leonardo Erlich.

Sempre muito aberta com os internautas, é claro que a modelo compartilhou alguns registros feitos durante o passeio.

Em seu Instagram, a loira publicou um vídeo com fotos e gravações super divertidas na galeria, que está montada em um centro cultural no Rio de Janeiro.

“Me encanta aquilo que, por instantes, me tira da realidade. Exposição ‘A Tensão’, de Leandro Erlich, no CCBBRJ. Uma aventura surrealista dentro de situações banais do cotidiano”, escreveu na legenda.

Confira os cliques e vídeos de Flávia Alessandra e sua família em uma exposição: