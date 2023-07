Zezé Di Camargo é flagrado tomando sol na fazenda: 'Me preparando'

Noiva de Zezé Di Camargo grava cantor tomando sol e brinca com momento raro da intimidade

O cantor Zezé Di Camargo aproveitou os dias de folga na fazenda É o Amor em Goiás para descansar e também renovar o bronzeado. Antes de voltar para São Paulo, para seu triplex luxuoso, o artista resolveu tomar um sol.

Flagrado pela noiva, a musa fitness Graciele Lacerda, o sertanejo apareceu deitado e ouvindo uma música. De sunga, ele surgiu deitado perto da piscina a aproveitando a tranquila do local cheio de natureza.

"Me preparando para receber a #Frentefria em SP!", disse Zezé Di Camargo ao exibir o momento raro de sua intimidade.

Recentemente, o cantor mudou sua alimentação. Graciele Lacerda, que tem um programa focado na saúde, fez o noivo trocar seus hábitos. "Fui aos poucos com as mudanças. Primeiro priorizei as proteínas nas refeições, retirei os alimentos processados e cortei o excesso de carboidrato ruim", explicou Graciele. "Outra coisa, fiz ele priorizar a proteína no café da manhã. Uma coisa ajudou, ele sempre gostou de proteína, como como carne, frango e peixe."

Veja o vídeo de Zezé Di Camargo tomando sol:

Zezé e Graciele planejam o casamento

A influenciadora Graciele Lacerda e o cantor sertanejo Zezé di Camargocontaram novos detalhes sobre o casamento. Em entrevista ao Fofocalizando, os dois revelaram como será a cerimônia. "Eu brinco que tenho preguiça porque a gente se sente casados, não sinto necessidade em fazer. Mas a minha mãe e a mãe dele cobram muito isso da gente, que tem que casar. Ele falou que a gente tem que marcar e ele decidiu a data, o mês, tudo", afirmou ela.

O sertanejo então evitou confirmar a data, mas deu pistas sobre o casamento. Ele quer que seja um festão luxuoso. "Como eu quero fazer uma coisa muito especial, a gente depende de outros acertos, seria mais no final de 2024, depois de agosto", garantiu ela.