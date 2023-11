Um conjunto de máquinas, solo e pessoas: Anna Paula Nunes dá a receita de sustentabilidade

“Acredito que ninguém faz nada sozinho. Do mesmo jeito que meus funcionários precisam de mim, eu preciso deles para produzir”, conta Anna Paula. Empatia e modernidade são a tônica

Anna Paula Nunes nasceu em São Carlos, interior de São Paulo, e hoje mora em Araraquara. Até aos sete ela morou na vizinha cidade de Boa Esperança Sul, onde fica sua fazenda Jangada Brava. Ela é formada em engenharia civil e tem três filhos “lindos”: Pedro, Giovanna e Letizia, de 27, 26 e 19 anos respectivamente.

Uma mulher apaixonada pelo agronegócio a vida toda. Tanto é verdade que ela afirma sempre ter desejado trabalhar no setor. “O meu chamamento para o agro é desde que me entendo por gente”.

Por ser mulher, ela enfrentou algumas dificuldades, principalmente dentro do setor. A desconfiança vinha de funcionários e também de outros produtores rurais, os quais mantinham certas reservas sobre o seu desempenho em um território dominado por homens. “Uns 20 anos atrás era difícil aceitar uma mulher à frente de uma propriedade”.

Ela é a 4ª geração nesta fazenda. A Jangada Brava durante muito tempo produziu cana e laranja. Há 15 anos, houve um sério problema com os laranjais – o greening, doença causada por uma bactéria que ataca as folhas das árvores. “Tivemos que acabar com os pomares. Eu já estava comandando a fazenda e aí tomei a decisão de plantar grãos”. Hoje, a propriedade produz cana-de-açúcar, soja, milho, sorgo e girassol.

Mulher de decisões, ela mudou completamente a produção de suas terras. Quase na mesma época, Anna passou por um divórcio conturbado. “Neste momento, me senti no fundo do poço”. Mais uma vez, o agro “veio em socorro”. Ela conta que “o meu amor pela fazenda fez com que eu focasse em trabalhar”.

Ela superou este período difícil. “Nesta mesma fase, eu fui viajar para os Estados Unidos, em uma missão apenas de mulheres, onde conheci Andrea Cordeiro”. Demonstrando satisfação em suas palavras, ela emenda “que eu voltei da viagem com outra cabeça”.

Anna se muniu de muita vontade de crescer em sua vida profissional. Seus filhos ficaram muito contentes com esta mudança de chave em sua vida. A produtora dá crédito à amizade e às oportunidades que apareceram em sua vida profissional como forças motrizes para não desistir, “para não cair e para crescer cada vez mais”.

Hoje, Anna se define com uma mulher realizada e feliz, tornando-se exemplo para outras mulheres. “Algumas delas quando falam que se inspiram em mim... Nossa! Isto vale muito”.

Uma mulher de fibra, de decisões e que ama o agro, um setor que, para ela, move o Brasil. Um setor que, infelizmente, é cercado de muita desinformação e que acaba “prejudicando o agronegócio” afirma de maneira convicta.

Anna é uma produtora rural em sintonia com a questão da sustentabilidade ambiental. “Meu objetivo sempre foi produzir mais nas mesmas áreas plantadas. Sempre trabalhei muito com a tecnologia”. Estas inovações tecnológicas se traduzem nas máquinas usadas e também no cuidado com a análise do solo. As sementes e os adubos também são de última geração.

“Hoje a fazenda trabalha 100% com energia solar e minhas áreas de grãos são todas em plantio direto. Eu também invisto na capacitação de meus funcionários, proporcionando cursos para eles. Somos um conjunto de máquinas, solo e pessoas que fazem a diferença. Acredito muito nisto”.

Anna Paula tem um grupo de mulheres do agro em Araraquara que busca unir e incentivar outras a estarem e permanecerem no setor. Sem medo de se pronunciar, Anna diz que “as mulheres têm que ser unidas”.

A produtora rural se define com uma mulher realizada em seu trabalho - Foto: Arquivo Pessoal