Sertaneja raiz, Layane Frade se entrega ao agro: 'Ganhou meu coração'

Apaixonada por cavalos, a jovem Layane Frade, que cursou Zootecnia, gerencia fazenda de gado de corte com ajuda de seu marido no interior de Goiás

Desde criança, Layane Frade (25) cultiva um amor imenso pelo campo. Nascida e criada em Belo Horizonte, a capital mineira, a jovem foi levada ao agro pelas ligações familiares. “Meu avô paterno e meu padrinho sempre tiveram fazenda. Eu ficava ansiosa pelas minhas férias só para poder ir para a roça”, relembra ela, aos risos. Com a chegada da maioridade, a escolha por uma profissão não poderia ser diferente: a zootecnia a atraiu.

“Sempre fui apaixonada por cavalos, mas o gado de corte ganhou o meu coração”, conta. Atualmente, junto do marido, o engenheiro agrônomo Alexandre Bassegio (30), ela comanda uma fazenda na cidade de Campo Alegre, no interior de Goiás, onde mora atualmente, gerenciando o gado de corte nas etapas de cria e recria. “Meu amor pelo agro vem de tanto tempo, que eu vivo e quero viver cada vez mais tudo isso. Não me imagino fazendo outra coisa”, afirma Layane, que ainda se destaca nas redes sociais com detalhes de sua rotina no campo. “É importante mostrar a realidade do que está por trás do agronegócio”, avalia.

FOTOS: TIAGO ALVES