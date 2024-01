Suellen e Vilma Jacobsen: resgate da feminilidade e autoestima das mulheres do campo

Suellen Jacobsen exalta a autoestima: '“Meu propósito é fazer com que outras mulheres se sintam respeitadas'

Nascida e criada em uma família de pecuaristas do Mato Grosso, Suellen Jacobsen entendeu, desde cedo, que as mulheres não precisam reprimir sua feminilidade para serem aceitas como produtivas e competentes. Depois de anos atuando no agronegócio, setor dominado majoritariamente por homens, ela recebeu o amparo de sua mãe, Vilma Jacobsen, quando decidiu sair do comando da fazenda da família para apostar em algo novo: a moda. “Eu praticamente nasci na Fazenda. Fui criada com meus pais e meus avós e saí somente para estudar”, relembra ela.

Formada em Publicidade e Propaganda, Suellen também é criadora de cavalos da raça Quarto de Milha no Haras Guarani. “Criar cavalos sempre foi um sonho de criança e este sonho se transformou em uma realidade para toda a minha família”, declara Suellen.

Em busca de resgatar a feminilidade e autoestima das mulheres do campo, este ano, ela lançou a Foal Leather, com peças sustentáveis e produzidas com itens totalmente brasileiros como couro de pelica e algodão. “Uma forma de conectar mulheres fortes à sua essência, seja na cidade ou no campo”, afirma.