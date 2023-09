Mulher resiliente, Renata Camargo está entre as 100 mais influentes do agro no Brasil

Ela é uma das responsáveis em concretizar o Congresso Nacional de Mulheres do Agro. O evento, que já está na 8ª edição e é maior do gênero da América Latina, acontecerá nos dias 25 e 26 de outubro, no Transamerica Expo Center, em São Paulo. Além da dedicação ao trabalho, Renata Camargo traz em suas características o bom humor e a simpatia.

“Uma mulher batalhadora, que vai para cima e que não deixa a peteca cair. Uma mulher que se impõe”. Assim ela se define. Renata Camargo é uma geminiana que adora “um belo salto e estar com as pessoas”.

Competência, respeito ao trabalho e mais: uma pessoa que não deixa se abater. Se uma missão lhe é dada, a certeza que Renata irá cumprir tal trabalho é absoluta. Afirma ter a capacidade de se adaptar a qualquer lugar e situação – a resiliência é uma de suas qualidades.

Um exemplo de missão na qual Renata se debruçou com dedicação é o Congresso Nacional de Mulheres do Agro (CNMA), maior evento consolidado do gênero em toda a América Latina. “O idealizador foi o doutor Aloysio Faria. Em 2016, ele nos deu esta missão de colocar em pé um congresso voltado para o agronegócio e focado no público feminino”, explica.

Os números do CNMA impressionam. “Na primeira edição já fomos surpreendidos, pois esperávamos 300 congressistas e tivemos o dobro de inscrições, com 600 mulheres”.

O congresso foi cada vez mais se fixando como um grande evento, e Renata conta que “na edição do ano passado, tivemos mais de 2.500 mulheres participando. Para 2023, nossa expectativa é de 3 mil congressistas”.

Nesta edição, haverá 70 palestrantes envolvidos, mais de 50 marcas participantes, além de 20 importantes parceiros de mídia e parceiros estratégicos.

O valor do CNMA vai muito além da importância capital e estratégica de incluir cada vez mais mulheres como membros ativos e pensantes do agrobusiness. “Eventos assim aquecem o setor, integram e fomentam mudanças de cenário que precisam ocorrer”, diz Renata.

Ela acrescenta ainda que o congresso “fortalece a comunicação entre as partes dentro e fora da porteira, por meio de informações ricas e consistentes”.

Já em sua 8ª edição, o congresso feminino do agronegócio acontecerá nos dias 25 e 26 de outubro, no Transamerica Expo Center, em São Paulo. O grande centro de exposições é onde ela atua como gerente de Novos Negócios.

Renata Camargo, 47 anos, solteira, é hoje uma das 100 mulheres mais poderosas do agro no Brasil. Tudo na vida tem uma explicação que, muitas vezes, não é aparente. Ela poderia se deixar levar por um tanto de orgulho – que pode ser considerado até mesmo um sentimento natural do ser humano.

Mas, Renata é uma mulher que está acima do orgulho. Ela prefere outro sentimento, outra palavra. “Foi uma alegria imensa estar entre nomes femininos tão importantes para o setor. Lembro-me muito bem deste dia. Olhei no espelho e disse: ‘Valeu a pena! É sobre isso RC! Estou no caminho certo, fazendo a coisa certa e as pessoas sabem disso’”.

Qual sentimento lhe veio ao coração? Segundo ela, “nesse momento aprendi o real valor da palavra gratidão”.



* Para mais informações sobre o CNMA, clique no site oficial do evento: https://www.mulheresdoagro.com.br/