Monaliza Pelicioni repercute o Agro de norte a sul do país

Comunicadora criou o canal AgroPontoCom para conscientizar as pessoas sobre o agronegócio brasileiro

Apesar de nascida e criada na interiorana Votuporanga, a 520 km de São Paulo, Monaliza Pelicioni, 33 anos, só se encantou pelo universo Agro quando, em 2011, já formada em jornalismo, assumiu por 2 anos o comando do Jornal Rural da Record News.

A partir dali, passou por várias emissoras – Rede Globo, SBT, Canal Rural... Em todas foi porta-voz do Agro, indo a campo para mostrar a realidade das fazendas e plantações de todas as regiões do Brasil. “Passei a conhecer o agronegócio. A descoberta de entender a cadeia produtiva de tudo aquilo que chega à nossa mesa me fez desenvolver verdadeira paixão por tudo o que diz respeito ao setor", diz.

O propósito de compartilhar informações verdadeiras sobre o setor envolveu Monaliza de tal forma que ela criou o canal AgroPontoCom (acesse o destaque no instagram @monalizapelicioni). Ali, gera conteúdo sobre empreendedorismo e comunicação no agronegócio, por meio de entrevistas com referências no setor. Parte do material tem exibição semanal no programa Tempo & Dinheiro, da TV ClimaTempo.

“Quem não é do mundo Agro não imagina a grandeza e a importância dele. Por isso, me senti na missão de ser uma voz para essas pessoas, da porteira para fora. O que eu vejo no campo trago para o público da cidade”, afirma Monaliza. Para ela, o maior desafio desse propósito é comunicar sem polemizar. Daí adotar uma comunicação afetiva, que usa empatia e didática para conscientizar de forma eficaz e sem confrontos.

Hoje morando em Campinas (SP), Monaliza divide seu tempo entre seu canal, sua empresa de marketing digital e sua família. O amor pelo agro é tamanho que mesmo nos momentos de lazer ao lado do marido Márcio Corrêa, 40 anos, e do filho Enzo Pelicioni Corrêa, 6 anos, ela prioriza viajar pelo campo, conhecendo plantações e culturas e a forma como elas se refletem na diversidade e riqueza da gastronomia de cada região