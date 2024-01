Melissa Freitas: liderança visionária

Melissa Freitas adapta os valores familiares às transformações do agro

Engana-se quem pensa que os maiores desafios da agropecuarista Melissa Freitas (34) estão no campo. À frente da fazenda Lavandeira, localizada no Mato Grosso, ela integra a quarta geração de uma família que sempre batalhou e perseverou para evoluir dentro do agro. “Desde a infância, meus pais me levavam para o campo. Ao longo dos anos, eu desenvolvi um desejo incansável de dar continuidade a esse legado”, conta ela, que não esconde o amor e admiração pelos seus pais, Leoni (65) e Alzira (62).

Contudo, a modernidade e a transição entre as gerações a fizeram enxergar algumas falhas que dificultavam a possibilidade de o negócio da família ir além de suas próprias fronteiras. “Identifiquei na sucessão e gestão familiar do agro um problema crucial: a comunicação. Busco ajudar a trilhar esse caminho sem as dores causadas pela falta de comunicação e de resultado”, afirma Melissa. Além da fazenda, ela lida com gado de corte, negociação de fazendas, é palestrante, mentora, líder de célula e apresentadora de um programa de radio local.

Com uma rotina moldada pela realidade do dia a dia do campo, Melissa busca construir uma história de sucesso, dando continuidade aos negócios familiares, ao mesmo tempo que incorpora as demandas modernas e desafios do setor. “Ser uma mulher do agro me impulsiona a estar mais posicionada e conectada ao propósito do campo. É uma grande oportunidade”, pontua ela, sempre pronta para inovar e aprender.

Na fazenda Lavandeira, no Mato Grosso, Melissa honra os pais, Leoni e Alzira

