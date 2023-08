Matheus se pronuncia após Kauan abandonar o palco: "Não é assim que funciona"

Matheus se pronuncia após Kauan abandonar o palco; ele deu sua posição sobre o caso e acolheu o parceiro

O cantor sertanejo Matheus se pronunciou pela primeira vez sobre o momento vivido por Kauan no palco que gerou grande repercussão nas redes sociais. Durante o Fofocalizando exibido nesta quinta-feira, 3, ele rebateu as críticas que o parceiro está recebendo.

Isso porque muitos disseram que os dois são ricos e não tem motivos para ter problemas de saúde mental. "Não tem nada a ver. E quando a pessoa passa uma situação dessa, se você colocar na balança, se você tiver viver um momento tão ruim na vida, geralmente se fala: eu daria tudo o que eu tenho [pra não me sentir assim]", declarou.

Matheus acolheu o parceiro e disse que todos têm momentos ruins. "Acham que porque o cara tem dinheiro ele tem que ser bem-sucedido com tudo, com a família. E não é assim que funciona", declarou.

O momento aconteceu enquanto a dupla se apresentava na Festa do Peão de Tabapuã, no interior de São Paulo. Na gravação que circulou, o cantor Kauan jogou seu microfone no chão e abandonou o palco sem dar nenhuma explicação para os colegas da banda e também para o público que estava acompanhando a apresentação.

KAUAN SE EXPLICA

Após o vídeo viralizar, os fãs criticaram o comportamento de Kauan, e ele decidiu falar sobre o ocorrido, ressaltando que não teve "uma atitude madura e profissional". Ao pedir desculpas, o sertanejo revelou que no dia em abandonou o show estava medicado devido a sua ansiedade e acabou agindo por impulso.

"Oi, meus amigos e fãs… depois das últimas notícias me senti na obrigação de vir conversar com vocês um pouco… como já viram, não tive uma atitude madura e profissional, quero pedir perdão por isso e dizer que não vai se repetir! Minhas sinceras desculpas ao público de Tabapuã/SP!! E aos meus fãs que eu amo!!", começou.