Luciano Camargo abre o jogo sobre rumores do fim da dupla com Zezé

O cantor Luciano Camargo falou sobre os boatos de fim da dupla com o irmão, Zezé Di Camargo

O cantor sertanejo Luciano Camargo abriu o jogo sobre a possibilidade de colocar um fim na dupla com seu irmão, Zezé Di Camargo. O artista negou os boatos sobre o fim da parceria, mesmo tendo projeto solo.

Ao dar uma entrevista ao programa Fofocalizando, do SBT, ele falou sobre o disco gospel que lançou, e confessou que não planejava abrir agenda para fazer apresentações. "É um projeto que eu gravei há dois anos. Um pedido da minha mãe, ela pediu em 2002, o sonho dela é que todos os filhos cantem louvores. Eu e o Zezé já gravamos", contou.

"Eu gravei esse álbum para a minha mãe, sem pretensão de abrir agenda, de ser projeto de trabalho. Logo em seguida, a gente acabou tendo o privilégio de ter um especial na TV, passamos por vários programas, as músicas foram para as plataformas digitais", relembrou.

Mesmo com o disco e com as apresentações solo, Luciano garantiu que seguirá cantando com Zezé. "Esse ano vamos estrear um show novo. Nunca teve isso [de fim da dupla], graças a Deus. O Zezé tem o projeto dele rústico, está correndo o Brasil todo fazendo show", completou ele, citando o projeto solo do irmão.

Luciano fala sobre sonho antigo da mãe

O cantor Luciano Camargo usou as redes sociais para compartilhar com seus seguidores uma foto em que aparece abraçado com sua mãe, dona Helena Camargo. Ao dividir o momento encantador entre mãe e filho, o artista aproveitou para revelar que vai realizar um sonho antigo da matriarca da família, que também se tornou o seu: cantar na igreja que ela congrega.

"Tenho certeza de que, se eu tentar passar pra vocês aqui o que estou sentindo neste momento, vai ser em vão… Estava falando com a minha mãe, agora, e o nosso assunto predileto, claro, é Ele: 'Jesus'. Vou louvar na igreja que minha mãe congrega, um sonho antigo dela, um sonho recente meu, mas com certeza a vontade soberana de Deus…", disse ele em um trecho da postagem.