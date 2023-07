Gustavo Moura e Rafael revelam paixão por cavalos de raça: 'Sempre amamos'

Além da carreira musical, Gustavo Moura e Rafael também são parceiros em uma criação de cavalos da raça Friesian

Os cantores Gustavo Moura e Rafael são parceiros na música e também na criação de cavalos! Em conversa com a CARAS Digital, os dois contaram que possuem cavalos da raça Friesan e são apaixonados pelos animais, que são avaliados em cerca de R$ 200 mil. O desejo de ter cavalos surgiu na vida deles há algum tempo e eles compartilham dos cuidados com os animais.

"[O desejo de criar cavalos] surgiu primeiramente pela beleza do animal. Sou apaixonado em cavalo da pelagem preta", disse Rafael, que relembrou a sua reação ao ver um Friesan pela primeira vez. "Quando vi um Friesan pela primeira vez foi no haras de uns amigos e eu tomei um susto. Lembro que brinquei 'esse é o cavalo do zorro'. Daí em diante fiquei louco pela raça", completou.

E o negócio da criação é vantajoso para eles. "A raça está crescendo muito no Brasil. O Friesan é original da Holanda, no Brasil são poucos criadores ainda. Nós acompanhamos tudo de perto, pois requer muito cuidado, muito detalhe. Então acompanhamos tudo!", contou Rafael, que tem um desejo: "Levar a raça ainda mais longe no Brasil".

Por sua vez, Gustavo contou que também cria outra raça, a Manga Larga. "Temos 2 Friesan e alguns de outras raças", disse ele, que ainda comentou sobre a correria para cuidar dos cavalos e também da carreira nos palcos. "É uma correria doida, mas dá para arrumar tempo para tudo quando se quer. Estamos vivendo uma fase maravilhosa com o lançamento do nosso DVD, 'Novo Ciclo', e esperamos cada vez alcançar o Brasil inteiro levando nossa música", contou.

Além disso, Gustavo revelou qual é o atual sonho da dupla. "Temos um grande desejo de um dia gravar um feat com Zezé Di Camargo e Luciano, que são nossos ídolos", afirmou.

Gustavo Moura está noivo de Silvia Abravanel

O cantor Gustavo Moura está apaixonado! Ele é o noivo da apresentadora Silvia Abravanel, que é a filha de Silvio Santos. Os dois já moram juntos e querem se casar em breve. "Estamos muito felizes", contou ele à CARAS Digital.

O pedido de noivado aconteceu há pouco tempo durante a festa de aniversário dela. Ele aproveitou o momento familiar para entregar um anel de compromisso para ela durante a festa. Juntos, eles posaram exibindo do aneis.

Foto: Leo Franco/ Agnews