Gustavo Mioto entra em briga pra defender Ana Castela e detona fã: "Namora outra"

Gustavo Mioto entra em briga pra defender Ana Castela; ele não gostou nada de comentário de fã

O cantor Gustavo Mioto não gostou nada de um comentário de uma fã que criticou a aparência de Ana Castela, sua namorada. Tudo começou quando o sertanejo resolveu elogiar sua amada publicamente em uma entrevista.

Ele afirmou que a rainha do agronejo era "a mulher mais linda do mundo". A fã não gostou nada da mensagem e deixou um comentário mal educado criticando o elogio do cantor para sua namorada. Ele então apareceu para bater boca com a fã.

“Mina mais linda do mundo? Aí foi pesado com força. Ela é comum”, disse uma seguidora. Mioto então respondeu o comentário sem o menor filtro. “Então deixa eu namorar a mais linda do mundo pra mim e tu namora outra” , disparou ele.

Nos comentários, fãs vibraram com o comentário. "Poderia ter dormido sem essa, einh?", disse um. "Gente, não mexe com homem apaixonado", comentou outro. "Adorei, pra que fazer esse comentário?", escreveu outro.

Ana Castela e Gustavo Mioto estão juntos desde o ano passado, quando boatos começaram a circular nas redes sociais. Discretos, os dois só assumiram o romance há poucas semanas quando decidiram confirmar o namoro.

Então deixa eu namorar a mais linda do mundo pra mim e tu namora outra… — Gustavo Mioto (@GustavoPMioto) July 14, 2023

Apaixonados, felizes e cada dia mais românticos

No Dia dos Namorados, comemorado no dia 12 de junho, Ana Castela e Gustavo Mioto trocaram declarações nas redes sociais. "Gato tem 7 vidas né? Então prepara as outras 6 porque a primeira já começou… Eu tô aqui pro caso de você cair, eu tô embaixo pra amortecer. Primeiro Dia dos Namorados de todos, Ana Flávia", escreveu o cantor. Depois, a cantora postou um vídeo em que os dois passam por uma transformação e surgem produzidos e celebrou. "Feliz primeiro Dia dos Namorados pra nós!", disse ela.