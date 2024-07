Flávia Jacob reforça compromisso com a sustentabilidade: 'Equilíbrio e produtividade'

Flávia Jacob reforça presença feminina no mundo agro e conquista importante prêmio em entrevista à Revista CARAS

O amor pelo campo sempre correu nas veias de Flávia Jacob (45). Nascida e criada em Piracicaba, no interior de São Paulo, tal afinidade a levou à faculdade de Agronomia. Na companhia do marido, o também agrônomo Luiz Roberto Saldanha Rodrigues (44), ela chegou a trabalhar em diferentes regiões do Brasil, até que, um dia, conheceu a Fazenda Califórnia, em Jacarezinho, interior de São Paulo, onde decidiu resgatar a tradição que tinha na produção de café.

“Substituímos as técnicas manuais pelo manejo sustentável de grãos e a terra respondeu. Hoje, nós plantamos café e soja, capacitamos nossa equipe e alcançamos o equilíbrio entre a sustentabilidade e a produtividade”, conta ela, orgulhosa. Aliás, todo o seu compromisso com a sustentabilidade foi reconhecido no ano passado, quando saiu vitoriosa do prêmio Mulheres do Agro em Sustentabilidade, promovido pela ABAG.

“Para ser sustentável é necessário se sustentar”, afirma ela, que ainda incentiva as herdeiras, Heloísa (13) e Maria (9), a aprenderem sobre a importância da preservação ambiental.

FOTO: Arquivo Pessoal