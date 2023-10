Fé de Ani Sanders

Por meio do agro, Ani Sanders evolui

Trabalho, coragem e determinação. É assim que a produtora rural Ani Sanders (64) encara todas suas responsabilidades. À frente da Fazenda Ouro Branco, em MG, ela atua na produção de grãos e sementes. “Ser do agro é olhar de dentro para fora e de fora para dentro da porteira e praticar a solidariedade”, diz ela, que integra o setor desde o seu casamento com o empresário Cornélio Adriano Sanders, há 44 anos.

Em 2001, Ani, que nasceu no Rio Grande do Sul, mudou-se com a família para o Piauí. Lá, junto com o eleito, fundou o Grupo Progresso, em Sebastião Leal, município do Cerrado. Inicialmente, o grupo era voltado para o plantio de soja. Depois, veio a produção de algodão, tornando-se o carro-chefe da fazenda, além do reflorestamento com eucalipto. “Quando chegamos, a região era muito carente e a gente precisava fazer progredir, gerar trabalho e oportunidades para proporcionar a transformação das pessoas”, relembra ela, que destaca o papel transformador do agro. “Com fé e determinação, podemos mudar o mundo”, avalia.

Por conta do destaque no meio rural, em 2022, Ani foi nomeada embaixadora regional do Congresso Nacional das Mulheres do Agronegócio, maior encontro de mulheres do agro na América Latina. “Temos que nos doar à terra e às comunidades em que estamos. Isso torna o planeta mais sustentável e é minha missão”, afirma.

FOTOS: RADAMES NASCIMENTO