Eullalya Gazzetta esbanja autenticidade e ânimo no cenário digital

Na Fazenda Santa Lúcia, interior de Goiás, Eullalya Gazzetta assume a gestão financeira e todo o manejo dos animais

Aos 25 anos, Eullalya Gazzetta não apenas carrega o peso do sobrenome ligado ao agronegócio, mas também se destaca como uma figura inspiradora e autêntica nas redes sociais. Nascida em uma família na qual o agro é mais do que uma atividade econômica, é um modo de vida, a jovem se dedica a uma série de atividades no campo.

“Desde o momento que acordo tenho contato com os animais. O amanhecer aqui é diferente, vejo Deus em todos os detalhes”, conta ela, que atua na Fazenda Santa Lúcia, localizada no interior de Goiás, ajudando sua mãe na gestão financeira e, principalmente, na parte do manejo com o gado, sua paixão.

“Não é porque sou mulher que não posso fazer negócios”, avisa ela. Neta de agricultor e filha de agropecuarista, ela ainda conta com o apoio de seu marido, Fabrício Queiroz, em seus afazeres. “Viver longe do movimento da cidade é maravilhoso. Se não fosse o agro eu não estaria vivendo tão animada como vivo hoje”, afirma Eullalya.

Integrante da maior página de agronegócio do Brasil, a influenciadora também tem como missão inspirar outras pessoas. “Eu sei que, em algum lugar, tem alguém que gosta de me ouvir e se inspira em mim, então, entrego o meu melhor dia após dia”, afirma Eullalya, que ainda é competidora em provas de três tambores. “Na roça, cada dia surge uma novidade. E nós estamos aqui para resolver”, pontua.

FOTO: NATY CAPANEMA