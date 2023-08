Eleonora Erthal celebra conquistas dentro e fora do campo

Eleonora Erthal afirma: 'Sonhar é essencial, mas transformar sonhos em realidade requer ousadia'

Determinação e foco são elementos inerentes à trajetória de Eleonora Erthal (63). A paixão pelo campo, herdada de seu pai, a fez dar continuidade aos negócios da família e a transformou em uma expert quando o assunto é café.

“O café é uma ponte que aproxima pessoas, proporcionando sensações, momentos e sentimentos”, diz ela, que investiu no segmento de cafés gourmet, e transformou suas fazendas, em Bom Jardim, no Rio de Janeiro, em verdadeiros santuários do produto. “Quis abrir as porteiras das fazendas para mostrar ao mundo a magia do campo, o esplendor do café e a simplicidade que encanta”, emenda ela, que ainda aposta no agroturismo.

Visionária, ela reserva tempo para se dedicar à moda e, há 35 anos, fundou a grife Monthal Homewear. “Usei a expertise de empresária de moda para aplicar na gestão da fazenda”, explicou.

FOTOS: TAÍSSA KNUST